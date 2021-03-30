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Antalya'da 5 yıldızlı tesiste 'korona' toplantısı: Maskesiz, mesafesiz 1900 kişi katıldı

ANTALYA'da 5 yıldızlı bir tatil köyünde geçen hafta sonu çekilen görüntülerde, toplam 1900 kişinin katıldığı iki etkinlikte Covid-19 unutuldu. Sosyal mesafeye uyulmazken maske takanların neredeyse yok denecek kadar az olduğu görüldü.

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Belek Turizm Bölgesi'nde geçen hafta sonu 5 yıldızlı bir tatil köyünün iki farklı toplantı salonunda, iki farklı firmanın üç gün süren toplantısı yapıldı. 1200 kişinin katıldığı ve sağlıklı kilo verme ürünlerinin tanıtıldığı toplantıya katılanların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takanların sayısının da az olduğu görüldü.

Konser de verdiler
700 kişinin katıldığı bir diğer toplantı salonunda ise iş kıyafetleri tanıtıldı. 3 gün süren toplantılar sonunda konserler de verildi. Konserleri izleyen katılımcıların cep telefonu ile çekilen görüntüleri şaşkınlık yarattı.

Koronavirüsün unutulduğu konserler sırasında eğlenceye kendini kaptıranlar arasında iki kişinin de ateşinin yükseldiği ve gözlem altına alındığı belirtildi. Buna rağmen eğlencenin devam ettiği bildirildi.

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