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Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yarın için poyraz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika fırtına uyarısı yaptı. Yarına dikkat çok kuvvetli olacak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın sabah saatleri için kuvvetli poyraz uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına (40-80 km/saat) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

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