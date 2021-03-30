Beşiktaş'tan Christian Benteke harekatı! İlk temas kuruldu

Beşiktaş, dünyaca ünlü bir golcünün peşine düştü. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Christian Benteke’yi gündemine alan Siyah-Beyazlı Yönetim oyuncuyla temaslara başladı.

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Ara transfer döneminde takıma kazandırılan Cenk Tosun’un kiralık olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş yönetimi, ses getirecek bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda hem listesindeki isimlerle temas kuran hem de önerileri değerlendirmeye alan yönetime, menajerler aracılığıyla Christian Benteke’nin teklif edildiği ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun önerilmesi sonrasında bu ismin menajeriyle görüşmelere başlayan Beşiktaş, mali şartlara uyması halinde yıldız oyuncuya imza attırmayı planlıyor.

Galatasaray da takipte

Bu sezon Premier Lig’de 22 karşılaşmaya çıkıp 5 gol ve 1 asistle oynayan 1,90’lık futbolcunun, normal şartlarda ilk hedefinin İngiltere’de kalmak olduğu ancak Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle rotasını Türkiye’ye çevirebileceği belirtildi.

31 milyon Euro’ya transfer oldu

Palace’a 2016 yılında Liverpool’dan 31 milyon Euro’ya transfer olan Benteke, hem hava toplarında hem de bire bir pozisyonlarda oldukça etkili bir futbolcu... Belçikalı yıldız, bitirici vuruşlarıyla da tanınıyor. Öte yandan başarılı oyuncuya Galatasaray’ın da ilgisi bulunuyor.