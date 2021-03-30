Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Erdoğan rahatsız

Hızlı yükselişi, lüks yaşamı ve kokain çektiği video ile gündem olan Kürşat Ayvatoğlu olayı tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti Ömerleri ararken, Kürşat Ayvatoğlu'nu nereden bulduk diye özeleştiri yapacak." deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece rahatsız olduğunu yazdı.

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Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri olay olan eski AK Parti Genel Merkezi personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili tartışmalar devam ederken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Sigara içilmesinden bile rahatsız olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudan dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Selvi, "En çok Erdoğan'ı rahatsız ettiğinden şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle;

"Ömerleri ararken, Kürşat Ayvatoğlu'nu nereden bulduk"

AK Parti elbette ki bundan dersler çıkaracak. Elbette ki Yasinler, Hamzalar dururken bu şahsın AK Parti Genel Merkezi'ne kadar ulaşıp orada işe girip nasıl çalıştığını tespit edecek. Biz yeni Ömerleri ararken, Kürşat Ayvatoğlu'nu nereden bulduk, diye özeleştiri yapacak. Ama Erdoğan'ın da, AK Parti'nin peygamber ahlakı ile ahlaklanan yeni Ömerleri arama çabası bitmeyecek.

Ev hapsi cezası

Lüks aracında kokain çektiği görüntüleri gündem olan ve iki kez gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu hakkında dün ev hapsi şartıyla adli kontrol kararı verildi. İlk ifadesinde "pudra şekeri" ile kendisini savunan Ayvatoğlu, daha sonra sosyal medya aracılığı ile bir açıklamaya yayınlayarak kokain kullandığını kabul etmişti.

"Daha fazla güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm"

Çok pişman olduğunu söyleyen Ayvatoğlu, "Babam vefat ettikten sonra ailemin daha fazla sorumluğu almak durumunda kaldım. Daha fazla güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm. Şimdi, çok yanlış olduğunu anladığım bu durumun içine sürüklendim. Daha fazla nüfuz sahibi olma, olduğundan farklı görünme çabasıyla gücün yanında görünme, hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi. Ardından uyuşturucu batağına sürüklendim, içine çektikçe beni çekti, kendim olmaktan çıktığım bir dünyanın içinde savruldum. Aslında göstermeye çalıştığım gibi bir hayatım yok ama bunu da olduğundan farklı görünme psikolojimle sürekli bu tür resimler yayınlayarak oluşturmaya çalıştım. Bu da bir özgüven sorunu, başka bir psikolojik sorun olduğunu şimdi daha iyi gülüyorum." demişti.