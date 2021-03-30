Devlet Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi ve erken seçim açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, ''Sonbaharda seçim olur' diyenler boşuna heveslenmesin seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu daraltan zilleti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır.'' dedi. Bahçeli, İstanbul sözleşmesiyle ilgili olarak ''Sözleşme feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır. '' açıklaması yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...

- Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi, bazıları düşmemizi bekledi, bazıları da yakamızdan düşüp gitti. Lafa geldi mi, büyük dava adamı rolüne bürünenlerin, süreç içinde ne kadar küçüldüğünü, ne kadar bayağılaştığını, başkalarının dolduruşuna gelerek nasıl kişiliklerini kaybettiklerini üzülerek gördük ve yaşadık. Bunların, Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı yapılan karanlık operasyonlarda figüranlığa nasıl da teşne olduklarını ibretle seyrettik. Çok şükür ayrık otlarından arına arına kabuğun içinde saklı duran özü çıkardık.

''Onun bunun melun emeline peşkeş çekmedik''

- Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz, biz Türkiye sevdalısıyız. Cumhur İttifakı'nın varlığıyla Türkiyemize sahip çıkacağız. Aziz milletimize zincir vurmaya çalışan yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Her dem yeniden doğarak, her gün bir başka açarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berheva ederek kutlu davamızı onun bunun doymaz kursağına bırakmadık, onun bunun melun emeline peşkeş çekmedik, çektirmedik.

İki stratejik hedef

- Stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeline sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına, daha doğrusu kökleşmesine hizmet etmektir. MHP olarak 2023 ve diğer 10 yıllık planlarımızdaki amacımız Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak. Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa hazırlığı ikinci stratejik hedefimizdir. Yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası 3. stratejik hedefimizdir. Son terörist ele geçirilesiye kadar mücadeleye destek vermek 4. stratejik hedefimizdir. Diyalog, barış, huzur, sükunet ve istikrar 5. stratejik hedefimizdir.

Uygur Türkleri açıklaması

- Bölücülerle, terör örgütleri ile, Türkiye düşmanı çevrelerle birliktelik içinde olanlar geçmişten mutlaka ders çıkarmalıdır. Yanlış hesaptan dönmelidir. Türk Milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır. Özellikle hiç kimse bize, Türklük konusunda söz söyleyemez. Hiç kimse bize, esir Türkler hakkında istikamet gösteremez. Uygur Türkleri'nin hüznü yüreğimizdedir. Türkmeneli'nin sevdası iliklerimizdedir. Türk Milleti ile gönü bağı kopmuş kim varsa, bize Uygur Türkleri konusunda laf ediyor, ileri geri konuşuyor. İşbirlikçisinden, bölücüsüne, ilkesizine kadar hepsi ağız birliği ile fikriyatımızın kilit taşları hakkında bilirkişilik taslıyor. Ey gafiller, Türklük ne zaman sizin ana meseleniz oldu.

İstanbul Sözleşmesi tartışması

- İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Sözleşme feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır. TV dizilerinde kadınlara uygulanan şiddet sahnelerinin kesilmesi, toplumsal duyarlılığın tahkimi çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyuttadır. Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırım kalacaktır. Sorumsuz bir istismar kampanyası yürütülüyor. Bu sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır. MHP kadına karşı şiddeti ön şartsız reddetmektedir.

Harp Okulları Yönetmeliğinde değişiklik

- TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin yüzsüzce ifade edilmesi tepeden tırnağa kara propagandadır.

''Yazık sana, yuh olsun senin zihniyetine''

- Kılıçdaroğlu'nun kollarını açarak HDP'nin önünde zırh olması işleyen hukuki süreci durdurmaya kafi gelmeyecektir. PKK=HDP diyorduk, CHP de kanlı denkleme bodoslama girmiştir. Kılıçdaroğlu'nun "HDP'nin yanlışı olursa söyleriz" demesi sefilliktir. Yazık sana, yuh olsun senin zihniyetine. Kılıçdaroğlu, HDP'nin ihanetini herkes gördü sen görmedin mi?

Erken seçim olacak mı?

- 'Sonbaharda seçim olur' diyenler, rüyalarında darı ambarı düşlüyorlar. Kılıçdaroğlu ve İP’e dolanmış yoldaşları, boşuna heveslenmesin, boş yere umutlanmasın, seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu karartan zilleti önüne kattığı gibi kaçtığı yere kadar kovalayacaktır. Süveyş Kanalı'nda bir tanker nasıl karaya oturmuşsa, zillet ittifakı da öyle sandığa çöküp kalacaktır.