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Seçime girebilecek partiler belli oldu! YSK kararı Resmi Gazete'de yayımladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime girebilecek partilerin listesini açıkladı. YSK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımladı. İşte detaylar...

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 26 Ocak 2021 tarihinde yaptığı duyuruda, 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu açıklamıştı. Gelecek Partisi ve Deva Partisi listede yer almamıştı. Bugün Resmi Gazete’de yapılan açıklamada ise Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Sol Parti'nin de eklenmesiyle bu sayının 19'a yükseldiği belirtildi.

Gelecek Partisi yok

Açıklamada Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisinin olmaması ise dikkat çekti.

HDP ve Genç Parti listede

Açıklamada kapatma davası açılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) de seçimlere girerken, aynı listede Cem Uzan’ın kurucusu olduğu Genç Parti’nin de olduğu görüldü.

İşte liste;

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