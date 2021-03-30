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Esenyurt'ta 10 gün önce evden kaçan lise öğrencisi bulundu

ESENYURT'ta 10 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Sümeyye Şahin(15), Büyükçekmece’de Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından akşam saatlerinde Dönerci’de bulunup ailesine teslim edildi.

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Esenyurt’ta ailesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki Sümeyye Şahin, 10 gün önce evden ayrıldı. Baba Kenan Şahin ve Anne Seval Şahin, kızları Sümeyye Şahin eve dönmeyince, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Barakada kaldı
10 gün boyunca Esenyurt’ta evlerinin yakınında bulunan barakada arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenilen Sümeyye Şahin buradan ayrılarak Büyükçekmece’ye gitti.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin dikkati sayesinde dönercide bulunan Sümeyye Çakır buradan alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Ailesine teslim edildi
Daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada ifadesi alınan Sümeyye Şahin ailesine teslim edildi.

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