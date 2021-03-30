Enver Aysever'den Tunç Soyer'e dava! 9 madde sıralayıp topa tuttu

Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu.

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Gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki okuryazarlık atölyesi eğitimi içim 238 bin 500 liralık anlaşmanın sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine anlaşmayı iptal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu.

"DAVA AÇACAĞIM"

Enver Aysever, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'kişiye özel ihale' adlı haberlere yönelik tutumu nedeniyle dava açacağımı kamuoyu ile paylaşmak isterim."

Sayın Soyer ısrarlı çağrılarımı yanıtsız bıraktığı için bu yola başvurmak zorunda kaldım." diyen Enver Aysever, sorduğu soruların yanıt bulması gerektiğini ifade ederken madde madde sıraladı:

"1- Söz konusu atölye çalışması ile ilgili ihale kararını kim aldı?

2- İhalenin kişiye özel şekilde algılanmasına neden olacak biçimde kaleme alınmasına kim izin verdi?

3- Dokuz ay sürece olan çalışmanın ayrıntıları neden belirtilmedi?

4- Alınacak ücretin aylık olacağı neden açıkça yazılmadı?

5- İhaleye hangi firmalar katıldı, kazanan firmanın konusu nedir?

6- İhaleye katılan firmalar hangi teklifleri sundu?

7- Eğer ihale yasalsa neden iptal edildi ve ortada bir suç varmış, kanun dışılık söz konusuymuş izlenimi yaratıldı?

8- Sayın Soyer ihale ile benim uzaktan yakından ilgim olmadığını bildiği halde neden bunu toplumla paylaşmadı?

9- Eğer bu türden başka ihaleler yaptıysa onlar da iptal edildi mi?"

''Soyer yazık ki olumsuz algının sorumlusudur''

Öte yandan Enver Aysever açıklamasında, "Tüm bu soruları mahkeme kanalıyla soracağız ve yanıtlarını resmi kanallardan edinip toplumla paylaşacağız. Benim gibi yaşamını alın teri ile kazanmış, emek mücadelesine vermiş birinin bu iftiralara, karalamalara katlanması, boyun eğmesi söz konusu değildir. Sessiz kalarak bu izlenimi yaratan Soyer yazık ki olumsuz algının sorumlusudur." ifadelerini de kullandı.