Yeni Şafak yazarından AK Parti'ye kokainci Kürşat Ayvatoğlu uyarısı

Lüks aracında kokain kullandığı görüntülenen eski AK Parti Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili yazı kaleme alan Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayallerine darbe vurulduğunu söyledi.

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Kokain kullandığını itiraf eden Ayvatoğlu için ev hapsi kararı

Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu, ikinci kez gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

Ayvatoğlu tartışması gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin bir dikkat çeken yazı Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk'ten geldi. Öztürk, "Ak Parti lideri Erdoğan’ın kılı kırk yaran hassasiyeti ve dikkati maalesef ki bazı kademelerde gerekli karşılık bulamamıştır." diye yazdı.

"Erdoğan'ın hayallerine saygısızlık"

"Bizimkisi, mefkuresi için çırpınan idealistlerle, pozisyonunu “mal”a çeviren züppelerin hikayesi" başlıklı yazısında Öztürk, bu olayın Erdoğan'ın hayallerine ve hedeflerine pranga vurulduğunu söyledi.

"Bu tür kadrolarda çalışan personelin işe alınırken ve çalışırken gerekli mekanizmalarla kontrol ve takibi yapılmış olsaydı belki de vahim hadise yaşanmayacaktı." diyen yazar, yazısını böyle tamamladı:

"Servet düşmanı değiliz ama haksız kazanca harama bulaşmaya tahammülümüz yok"

"Ama daha önemlisi, “para” ile şöhret ve makam ile imtihanı kaybetmiş olmaktır. Mutmain kalbin yok olmasıdır.

Biz servet düşmanı değiliz. Biz makam ve mevki düşmanı da değiliz. Çevredeyken, merkezi düşman bilmedik. Paramız yokken zengini düşman bellemedik. Çünkü biz helalinden kazanılan servetin, insan için anasının ak sütü gibi helal olduğunu bildik.

Ne ki makamı, mevkii, “haksız” para kazanmanın kapısı yapmışsa biri… Ve o haksız kazanç ile “haram”a bulaşmışsa (Uyuşturucu kullanmak da büyük günahlardandır dinimizce.) ve kabahati alenileştirmişse…

O zaman bu davanın samimi insanları gelir yakana yapışır! Yakana yapışamıyorsa yüzüne tükürür. Çünkü, onca emek, onca çaba, birkaç züppenin yüzünden yara almıştır.