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Fatih Altaylı'dan TFF için olay sözler: Tam 192 adet...

Fatih Altaylı, "Futbol federasyonunun biliyorsunuz bir büyük uluslararası meşhur araba markası sponsoru var. Bu markanın federasyonda kaç arabası var biliyor musunuz, TFF çalışanlarına kullanmak için verdiği. Tam 192 adet.'' diyerek TFF'yi eleştirdi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, BloombergHT'de katıldığı Spor Saati programında spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı, Milli Takım'ın başarısını yorumlarken Şenol Güneş ile birlikte Lucescu ve Fatih Terim'în de payını gözardı etmemeleri gerektiğini söyledi. 

TFF hakkında bomba bir iddiada bulunan Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı; "Futbol federasyonunun biliyorsunuz bir büyük uluslararası meşhur araba markası sponsoru var. Bu markanın federasyonda kaç arabası var biliyor musunuz, TFF çalışanlarına kullanmak için verdiği. Tam 192 adet.

"3 hocanın ortak çabası var"
3 hocanın ortak çabasıdır. Elbette tacı takacak olan Şenol Güneş. Diğerlerinin de hakkını teslim etmek gerekir. Fatih Terim ve Lucescu yani. Fatih Terim, bu jenerasyonun tamamını alt milli takımlarda toparlayan isimdir. Bu oyuncuları alt tarafa Fatih Terim dahil etti. Lucescu A Milli Takım'a aldı. Zirveye Lucescu taşıdı. 

"Kimliği değişti Burak'ın"
Burak Yılmaz'ın başarısına şaşırmadım. Burak Yılmaz'dan ben hep bunları bekliyorum. Zaten bu potansiyel var ve hep belli ediyordu. Burak Yılmaz bu yetenekte bir oyuncu. Başarısı hepimizi mutlu ediyor. Kimliği değişti Burak'ın. Kimlik değiştirmek kolay değildir ve ben ayrıca Burak Yılmaz'ı tebrik ediyorum. 

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