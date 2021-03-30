Vertigo nedir belirtileri neler baş dönmesi ve denge kaybı yaşayanlar dikkat!

Baş dönmesi diğer bir adıyla vertigo, denge kaybı ve sersemlik hissi olarak tanımlanıyor. Peki vertigo neden olur? Nasıl tedavi edilir? İşte yanıtları!

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Kişide denge kaybı ve baş dönmesine yol açan vertigo, özellikle hareket ederken ya da eğilip, kalkarken hızlı hareket etmeye bağlı durumlarda sıklıkla ortaya çıkabilir. Hareket etme, eğilme, yürüme hatta dinlenirken bile kişi sallanma, sersemleme veya baş dönmesi (vertigo) yaşayabilir. Baş dönmesi (vertigo) denge hissinizi değiştirir ve düşme riskinizi artırabilir. İşte vertigoyla ilgili tüm merak edilenler...

Vertigo neden olur?

Her ne kadar baygınlık hissi, göz kararması gibi semptomlar için de halk arasında baş dönmesi (vertigo) ismi kullanılsa da, klinik anlamda baş dönmesi (vertigo) kişi dururken bulunduğu ortamın ögelerinin kişiye dönüyormuş gibi gelmesi olarak tanımlanır. Örneğin gerçek anlamda başı dönen bir kişi, içerisinde bulunduğu odadaki eşyaları ve duvarları dönüyormuş gibi algılar.

Bu anlamdaki baş dönmeleri (vertigo), nedenler açısından iki grupta incelenir:

Santral baş dönmeleri: Merkezi sinir sistemindeki problemlerden kaynaklanır. Özellikle beyin, beyin sapı ve beyincik kaynaklı baş dönmeleri bu grupta incelenir. Bu organlarda ortaya çıkabilecek kanama, inme, migren, tümör, multiple skleroz (MS) gibi bir takım hastalıkların bir belirtisi olarak baş dönmesi (vertigo) görülebilir.



Periferik baş dönmeleri: İç kulak ve denge sinirinden kaynaklı baş dönmeleri bu grupta ele alınır. Santral baş dönmelerine kıyasla daha sık karşılaşılan periferik baş dönmeleri arasında labirent ve yarım daire kanallarından kaynaklanan baş dönmeleri, denge sinirinin bozukluklarından kaynaklanan baş dönmeleri, dengeyi sağlayan, utrikül ve sakkül adı verilen taşların doğru yerleşimde bulunamamasından kaynaklanan baş dönmeleri, Meniere hastalığı gibi durumlar sayılabilir.

Vertigo belirtileri neler?

Baş dönmesi (vertigo) kendi başına bir belirti olduğu için baş dönmesine bağlı belirtiler bulunmaz, fakat altta yatan sebeplere bağlı gelişen belirtileri ise;

- Tansiyon düşmesi

- Şiddetli ataklar

- Kulakta basınç hissi

- Kuvvet kaybı

- Görme bozukluğu

- Mide bulantısı

- Göz kararması

- Kulak çınlaması

- Vücut dengesizliği

- Karar verme yetisinde bozukluk

Vertigo nasıl tedavi edilir?

Baş dönmesi (vertigo) tedavisi, iç kulakta yer alan kristallerin yer değiştirmesi ile meydana gelebileceği gibi stres, travma, psikolojik sorunlar veya altta yatan bir hastalığa bağlı olarak da gelişebilir.

Baş dönmesi (vertigo) tedavisinde öncelikle sorunun neden kaynaklandığının bulunması ve varsa altta yatan hastalıkların tedavi edilmesi gerekir. Baş dönmesi (vertigo) gibi sorunlarda öncelikle doktor, hasta öyküsünü alır ve sonrasında bir fiziki muayene gerçekleştirilir.

Tedavide öncelik baş dönmesi (vertigo) sorununu azaltmak veya ortadan kaldırmak, denge fonksiyonlarını en güvenli şekle getirmektir. Eğer, iç kulaktaki kristallerin yer değiştirmesine bağlı olarak gerçekleşiyorsa tedavi kristallerin yeniden konumlandırılmasını içerir.

Baş dönmesi (vertigo) durumu soğuk algınlığı, tümörler veya enfeksiyon gibi farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkıyorsa, altta yatan hastalığa göre ilaç veya farklı bir tedavi yöntemi önerebilir.