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Balıkesir'de ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü, iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

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Alınan bilgilye göre, Mesut Ece idaresindeki 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, Özkan Özgüneş yönetimindeki 10 E 3152 otomobile çarparak karşı şeride geçip Tezcan Tekin kontrolündeki 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı.  

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans şoförü Tezcan Tekin ve kamyon sürücüsü Mesut Ece ile ambulansta bulunan hasta Hicabiye Ceylan ve refakatçisi olan yakını Ayşegül Işıkhan yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı Yasin Anat ile Süleyman Arif Öztürk ise yaralandı.

Yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Devrilen kamyonun kasasında yüklü bazı koyunlar da telef oldu.

Otomobil sürücüsü Özkan Özgüneş de gözaltına alındı. 

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Gönen Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Atıcı, Bandırma Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazayı duyan çok sayıda sağlık personelleri de hastaneye geldi. 

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor. 

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