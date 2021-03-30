Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınırken; yerine Mustafa Duman atandı.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu.