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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınırken; yerine Mustafa Duman atandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu.

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