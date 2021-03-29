Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim duyurusu

Koronavirüs risk haritasının güncellenmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili son dakika açıklaması geldi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın yeni kararları açıklaması ve risk haritasının güncellenmesinin ardından alınan kararları duyurdu.

Yerinde karar devam edecek

Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek

Yüz yüze eğitim açıklandığı gibi devam edecek

Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.