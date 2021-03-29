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Kars'ta restoran işletmecisi nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtardı

Anadolu Ajansı

KARS'ta bir restoranda ailesiyle yemek yerken nefes borusuna et parçası kaçan çocuk, ilk yardım eğitimi alan işletme sahibi Fatih Konak'ın müdahalesiyle kurtarıldı.

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KARS Faikbey Caddesi'nde yer alan ve işletmeciliğini Konak'ın yaptığı cağ kebabı salonuna ailesiyle yemek yiyen bir çocuğun nefes borusuna et takıldı. Çocuğun nefessiz kaldığını ve duruma müdahale eden ailesinin paniklediğini fark eden Konak, hızlıca ailenin oturduğu masaya gitti. Konak, karnına bası uygulayıp (heimlich manevrası) sırtına eliyle vurduğu çocuğun yemeği dışarı atmasını ve nefes almasını sağladı.

Ailenin çocuğa müdahalesi ve paniklediği anlar ile Konak'ın ilk yardımı iş yeri kamerasınca da kaydedildi.

Fatih Konak, "İlk yardım müdahalesinde bulunduk, çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Bütün işletmeler ilk yardım müdahalesine önem göstermeli. İlk yardım her zaman hayat kurtarır, kendimiz de gördük ve yaşadık" diye konuştu.

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