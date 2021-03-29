35'lik Rafinha yeniden ülkesine döndü
Sezon başında Flamengo'dan ayrılıp Olimpiakos'a transfer olan Rafinha, Yunan ekibindeki kısa macerasının ardından yeniden Brezilya'ya döndü.Abone ol
Brezilya ekibi Gremio, Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla yollarını ayıran sağ bek Rafinha'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 2021 yılı sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra Coritiba, Schalke 04, Genoa ve Flamengo takımlarında forma giydi.
Ağustos 2020'de Olimpiakos ile 2 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncu, geçen ay karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmişti.