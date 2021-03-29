Konya'da kısıtlamada eğlence merkezlerine baskın! 451 kişiye ceza yağdı

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yapılan denetimlerde kapalı olması gerekirken açık olan 6 eğlence mekanında aralarında kadınların da olduğu 451 kişiye 1 milyon 382 bin 400 lira ceza uygulandı. Kentte geçtiğimiz haftalarda birçok eğlence merkezine baskın düzenlenmişti.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın risk haritasında 'kırmızı' kategoride yer alması nedeniyle denetimlerini artırdı. Polis, hafta sonu yaptığı denetimlerde kapalı olması gerekirken açık olan ve daha önce mühürlenen 6 eğlence merkezine operasyon düzenledi.

Eğlence merkezleri yeniden mühürlenirken iş yeri sahipleri hakkında 'Mühür bozma ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

Yapılan denetimlerde polisin operasyon düzenlediği 6 iş yerinde alkol ve müzik eşliğinde eğlenen aralarında kadınların da olduğu 451 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 milyon 382 bin 400 lira ceza yazıldı.