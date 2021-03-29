Real Madrid Mbappe ile Haaland için 6 yıldızı gözden çıkardı

Real Madrid, yaz transfer döneminde dünya futbolunun iki gözde yıldızını aynı anda kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devi bu hamleler için dev bir operasyona hazırlanıyor.

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Real Madrid'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. İspanyol devinde Cristiano Ronaldo'nun adı gündeme gelse de Başkan Florentino Perez bu transfere sıcak bakmıyor. Perez'in hedefi Kylian Mbappe ile Erling Haaland'ı transfer edebilmek.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Kylian Mbappe ile Erling Haaland ikilisini başka kulüplere kaptırmak istemeyen Real Madrid uzun vadede hücum yollarını iki genç yıldıza emanet etmek istiyor. Başkan Perez bu iki oyuncunun transferi için ısrarcı. Real Madrid'de bu ikilinin transferi için 6 oyuncu gözden çıkarıldı. Transferleri finanse etmek için İspanyol devi yüksek maliyetli oyuncularıyla yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

1. GARETH BALE | Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Gareth Bale, Real Madrid'in gelecek planlarında yok. Eflatun-beyazlılar bir yıllık sözleşmesi kalan Bale ile yolları mutlaka ayırmak istiyor. Böylece Galli yıldızın yıllık 15 milyon euro'luk maliyetinden de kurtulmak hedefleniyor.

2. RAPHAEL VARANE | Fransız stoperin sözleşmesi 2022 yazında bitiyor. Real Madrid, kulüpten ayrılık sinyalleri veren oyuncuyu geç olmadan elinden çıkarıp para kazanmak istiyor. Varane için bu sezon Real Madrid'deki son sezonu olabilir.

3. ISCO ALARCON | Real Madrid'de gözden çıkarılan bir başka isim de Isco. İspanyol futbolcunun istikrarsız performansı gözden kaçmıyor. Kontratının bitimine bir yıl kala Real Madrid onu da elden çıkarıp kadroda yer açmayı planlıyor.

4. MARCELO | Real Madrid'de bir devir bu sezon sonu kapanabilir. Uzun yıllardır Real Madrid'in solu Marcelo'ya emanetti ancak Brezilyalı yıldızın yaşının ilerlemesi ve performansının düşmesi nedeniyle bu yaz ayrılık gerçekleşebilir. Formasını Ferland Mendy'ye kaptıran Marcelo'nun bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yollar ayrılırsa hem oyuncunun yıllık ücretinden kazanılacak hem de bonservis geliri sağlanacak.

5. EDEN HAZARD | Real Madrid, Belçikalı yıldızı gözden çıkarmadı. Ancak yaz dönemindeki transfer hareketliliğine bağlı olarak Eden Hazard'ın da takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Hazard, Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle verimli olamadı.

6. VINICIUS JR | Real Madrid henüz 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncudan şu ana kadar istediği verimi alamadı. Ancak buna rağmen Vinicius takımda şimdilik satılık listesinde değil. Ancak Haaland ve Mbappe transferlerine ilişkin olarak Real Madrid ihtiyaç halinde oyuncuyla yolları ayırabilir.