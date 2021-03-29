Lüks yaşam ve kokain tutkunu Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı!

Lüks yaşamı ve kokain kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti'den aldığı maaşın 3 bin lira, aylık gelirinin ise 30 bin lira olduğunu söylediği öğrenildi.

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Uyuşturucu madde kullandığı sırada çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada gözaltına alınan AK Parti Genel Merkezi’nde büro çalışanı Ayvatoğlu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

3 bin lira maaş 30 bin lira gelir

T24'teki habere göre, Ayvatoğlu’nun Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde verdiği ifadede AK Parti Genel Merkezi’ndeki görevinden aylık 3 bin lira maaş aldığını söylediği öğrenildi. Sorgusu sırasında "gelir getirici herhangi bir gelirinin olup olmadığı ve geçimini nasıl sağladığı" sorularını yanıtlayan Ayvatoğlu’nun, AK Parti’deki görevinden aylık 3 bin lira, otomobil alım satım işleri ile de aylık 30 bin lira geliri olduğunu söylediği belirtildi.

8 bin lira kira geliri

Ayvatoğlu, 2016’da babasının vefat etmesinden sonra annesi ve ablası ile birlikte yaşadığını belirtirken, annesi ile ablasının herhangi bir işinin olmadığını ancak gerek babasından kalan emekli maaşı, gerekse Kastamonu’daki iki dairenin kirası olarak 8 bin lira gelir daha olduğunu anlattı.

Soru işaretleri

Verdiği bilgiler sonrasında aylık gelirinin onda biri karşılığında şüpheli Ayvatoğlu’nun neden AK Parti Genel Merkezi’nde maaşlı personel olarak görev yaptığı soru işaretlerine neden oldu.

Evde sentetik hap bulundu

Hakkındaki adli soruşturmada önce serbest bırakılan ancak sonrasında ortaya çıkan yeni deliller çerçevesinde ikinci kez gözaltına alınan Ayvatoğlu’nun evinde yapılan aramada Lyrica adlı sentetik hap bulundu. Aynı zamanda uyuşturucu madde olarak da tanımlanan söz konusu ilaç hakkında Ayvatoğlu, iki yıl önce arkadaşı Y.M.’nin de evde olduğu sırada şiddetli başının ağrıdığını ve Y.M.’nin söz konusu ilacı verdiğini iddia etti. Bilmediği ilaç olması nedeniyle hapı kullanmadığını anlatan Ayvatoğlu’nun, "ilacın uyuşturucu hap olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Mal varlığı sorulmadı

Bu arada, sorgu sırasında Ayvatoğlu’na sadece sosyal medyada yayımlanan uyuşturucu madde kullandığı yönündeki görüntülerin sorulduğu, yine sosyal medyada görülen lüks yaşam şekliyle ilgili herhangi bir soru yöneltilmediği kaydedildi.