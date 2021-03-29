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Joe Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılması için davette bulunmuştu. Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e iklim değişikliği zirvesine katılması için davette bulunmuştu. Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Biden'ın teklifine dair karar vermeden önce Putin'in biraz zamana ihtiyaç duyduğu' ifade edildi.

Beyaz Saray geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Devlet başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 22-23 Nisan'da yapılacak zirveye davetli olan 40 dünya liderinin arasında yer aldığı açıklanmıştı.

Katil benzetmesi yapmıştı
Biden'ın katıldığı bir canlı yayında Putin'e "katil" benzetmesi yapması sonrası Rusya cephesinden birçok yanıt gelmişti.

Düelloya çağırmıştı
Rus lider Putin ise Biden'ı online canlı yayına davet etmiş ve tabiri caizse ABD'li mevkidaşını düelloya çağırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada ise ABD'nin bu teklifi reddettiği bilgisine yer verilmişti.

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