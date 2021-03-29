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Kocaeli'de 'Bitcoin' hırsızı! 600 bin TL değerindeki makineleri çalıp depo kiraladı

KOCAELİ'de çalıştığı iş yerindeki Bitcoin üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 600 bin TL olan makineleri çalıp, kiraladığı depoda üretim yapmak isteyen A.K., yakayı ele verdi.

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Olay, 26 Mart günü Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşti. Bitcoin üretimi yapılan bir firmanın yetkilileri, sabah işe geldiklerinde bitcoin madenciliği olarak adlandırılan işlemi yapan ve yaklaşık 600 bin TL değerindeki 186 makinenin yerinde olmadığını gördü.

Yetkililerin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, yaptıkları çalışma ile firma çalışanlarından A.K.'nin kiralık bir kamyonet ile iş yerindeki cihazları çaldığını tespit etti.

Şüphelinin Gebze Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir depo kiraladığını ve çalıştığı iş yerinden çaldığı cihazları bu depoya götürdüğünü belirleyen JASAT ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Hırsız, depo kiralamış
Kiraladığı iş yerinde çaldığı makineler ile Bitcoin üretimi yapmayı planladığı belirlenen A.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen makineler de sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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