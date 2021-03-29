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Çin aşısının koruyuculuk süresi açıklandı

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Wang Huaqing, Çin menşeili aşılarının koruma süresinin 6 aydan uzun olduğunu açıkladı.

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Koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ederken, Türkiye'nin de kullanımında olan Çin aşısının koruyuculuk süresine ilişkin açıklama geldi. "Aşının koruyuculuğu ne kadar sürüyor?" sorusunun yanıtını Çinli uzmanlar verdi.

Koruyuculuk süresi 6 aydan uzun

Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Wang Huaqing, Çin'de toplam 100 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısının kullanıldığını belirterek, aşıların koruma süresinin 6 aydan uzun olduğunu bildirdi.

Çin'de kororavirüs vakaları

Öte yandan Çinli Sinopharm Şirketi Başkan Yardımcısı Zhang Yuntao, Sinopharm'ın daha güçlü bir Kovid-19 aşısı geliştirdiğini ve aşıyla ilgili yurt dışında klinik araştırmalar yapacaklarını söyledi.

 Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 8 yeni kovid-19 vakasının tespit edildiği, vakaların hepsinin yurt dışından geldiği bildirildi.

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