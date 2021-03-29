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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesi için pasif kor su basma sisteminin üretimine başlandı

Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde yer alacak pasif kor su basma sisteminin üretimine başlandığı bildirildi. 

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Akkuyu NGS AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Atommash, Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinin yanı sıra 3. güç ünitesi için de pasif kor su basma sisteminin hidrolik tanklarını üretecek.

Bu tanklar, 3 basınç kabı gövdesi ve 2 tabandan oluşuyor. Pasif kor su basma sistemi tankının bir set oluşturulması için her biri 60 milimetre kalınlığında paslanmaz çelik sacdan yapılan 24 basınç kabı gövdesi kullanılıyor.

Atommash, şu sıralarda basınç kabı gövdesi ve tabanlarının mekanik işlemlerini gerçekleştiriyor.

Hidrolik tank tabanlarında bağlantı borularının montajına da başlanan tesiste, sıvı gerinim testi için hazırlıklar devam ediyor.

Bu işlemlerin ardından torna-delme makinelerinde dairesel kaynaklar için kenarlar kesilerek, yatay delme işleme merkezlerinde delikler ve branşman borular ile çalışmalar yapılacak.

Pasif kor su basma sistemleri hakkında 

Pasif kor su basma sistemleri, nükleer santrallerin pasif güvenlik sistemlerinin ikinci aşamasında yer alıyor. Sistemde 120 metreküp hacimli 8 hidrolik tank bulunuyor.

Santralin işletme aşamasında, tanklarda sulu bir borik asit çözeltisi depolanıyor. Bu çözelti yaklaşık 60 derecelik sıcaklığa kadar ısıtılıyor. Birincil devredeki basınç belirli bir seviyenin altına düştüğünde sıvı otomatik olarak reaktöre veriliyor ve çekirdek soğutuluyor.

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