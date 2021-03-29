MHP'li Feti Yıldız: HDP, PKK/KCK'nın siyasi yapılanmasıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “PKK/KCK terör örgütü, KCK sözleşmesi üzerinden tesis etmeyi amaçladığı sözde dört parçalı Bağımsız Kürdistan hedefi doğrultusunda parça örgütlenmeleri olarak tarif ettiği yapıyı Türkiye’de KCK/Türkiye olarak adlandırmaktadır. Ülkemize yönelik amaç/hedef ve stratejisini bu yapılanma üzerinden yürütmektedir. HDP de bu yapının içindedir” dedi.

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"PKK/KCK terör örgütü, KCK sözleşmesi üzerinden tesis etmeyi amaçladığı dört parçalı Bağımsız Kürdistan hedefi doğrultusunda parça örgütlenmeleri olarak tarif ettiği yapıyı Türkiye’de KCK/Türkiye olarak adlandırmaktadır. Ülkemize yönelik amaç, hedef ve stratejisini bu yapılanma üzerinden yürütmektedir. HDP bu yapılanmanın siyasi ayağıdır" açıklaması yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, şunları kaydetti:

"​Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen HDP’nin Anayasa’nın 69. maddesinin 6. fıkrası ile Siyasi Partiler Yasası’nın 101/1-b ve 103. maddeleri gereğince temelli kapatılması için iddianame düzenlenmiş, AYM dosya ve eklerini, Raportöre verilmiştir.

Raportör dosyanın kendine tevdi edilmesinden itibaren 15 gün içinde dava şartlarının bulunup bulunmadığına dair raporunu düzenleyip 31 Mart tarihine kadar AYM’ne sunmakla yükümlüdür.

Hazırlanan bu rapor AYM üyelerinin çalışmalarını hızlandırıcı ve yardım edici nitelikte belgeler olup bağlayıcılığı yoktur.

AYM ,15 gün içinde iddianameyi inceleyerek kabul edecek veya iddianamenin iadesi yoluna gidecektir.

İddianamenin kabul edilmesinden sonra HDP ön savunmasını yapacak ,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da esas hakkında mütalaasını verecektir."