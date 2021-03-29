Evlat nöbetindeki acılı baba: HDP benim evimi yıktı evladımı elimden aldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 574’üncü gününe girdi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 574 gündür sürüyor. HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oğlu Yusuf Begdaş’ın (17) dağa kaçırıldığı iddiasıyla 574 gündür eylem yaptığını belirten baba Celil Begdaş, eyleminde kararlı olduğunu yeniledi.

"Herkes biliyor bunu, bütün çocuklar buradan gitti"

Uzun süredir HDP'nin kapısının önünde nöbette olduklarını belirten Begdaş, "Oğlum gittiğinden bugüne biz bu HDP kapısının önündeyiz. Ne yazık ki HDP’den bir çare bulamadık. HDP benim evimi yıktı, evladımı elimden aldı. Benim oğlum buradan gitti. Herkes biliyor bunu, bütün çocuklar da buradan gitti. Bunlar yetmedi 13 evladımızı şehit ettiler. Şehitlerin ailesiyle birlikte bir aile olmuştuk burada Allah onlara sabır versin. Biz buradan gitmeyeceğiz. Ben buradan bütün Diyarbakır halkına sesleniyorum. Benim evim yıkıldı, sizin eviniz yıkılmasın. Gelin evladınızı arayın ve adres burasıdır. Oğlum da beni duyuyor ve izliyorsa kaçıp gelsin" dedi.