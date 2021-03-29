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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 79 yaşında yaşamını yitiren dayısı Selami Reis'in cenazesi, Samsun'da toprağa verildi. Cenaze törenine Bakan Soylu da katıldı. Selami Reis, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

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Selami Reis'in hastaneden alınan cenazesi, Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. 

Cenaze, daha sonra İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın, Alireisoğlu Kabristanlığı'nda kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Soylu ve Reis'in yakınlarının yanı sıra cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bafra ilçesinde yaşayan Selami Reis, bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede dün hayatını kaybetmişti.

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