BIST 1.398
DOLAR 8,17
EURO 9,62
ALTIN 453,42
HABER /  EKONOMİ
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

SGK pirim yapılandırması ödemesinde son tarih 31 Mart! Ödemeyen hakkını kaybeder

ANTALYA Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, sosyal güvenlik prim borçlarının 7256 sayılı yasa kapsamında yeniden yapılandırıldığını hatırlatarak 31 Mart tarihine dikkat çekti.

Abone ol

SGK, büyük avantajlar getiren yapılandırmanın devam edebilmesi için 31 Mart Çarşamba gününe kadar ödeme yapılmasının büyük önem taşıdığı, aksi takdirde Kanunun getirmiş olduğu imkanlardan yararlanma hakkının kaybedileceği ifade edildi. Ayrıca, özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylıklar sağlayan ve cari ay primlerin de teşvikli olarak ödenmesine imkan getiren bu haktan yararlanmak için tanınmış olan bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği belirtildi.

Durdurulan hizmet süresi Olan Bağ-Kurlular dikkat!
SGK borç yapılandırmasının, 4/b kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılara da önemli avantajlar getirdiğini hatırlatan İl Müdürü Deniz, "Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin avantajlı olarak hesaplanan prim borçlarını da 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet süreleri yeniden canlandırılacak (ihya edilecek)." ifadesini kullandı.

GSS borçlarına ödeme kolaylığı
Öte yandan Deniz, daha önce hiç gelir testine başvurmayan GSS sigortalıların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren tescil kayıtlarının güncelleneceğini belirtti Deniz, yine gelir testi sonucuna göre GSS prim borçlarının devlet tarafından ödenebileceğini veya gecikme zammı alınmaksızın Nisan ayı sonuna kadar ödenebileceğini sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da eski hastanenin trafosuna giren hırsızlık şüphelisi akıma kapılıp öldü
Aranan 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Xiaomi'ye yatırım teşekkürü
Yılmaz Vural Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Büyük skandal! Eskişehir'de PCR testleri karıştı iddiası: Yanlışlık olmuş negatifsin
'Kafası kırıklar' yaptı burun spreyi korona aşısı Mayıs'ta piyasada! Yılda 250 milyon doz
Türkiye-Letonya maçının biletleri ne kadar?
MİT ve TSK operasyon düzenledi Ömer Aydın'ın üstüne çizik atıldı
Yiğit Bulut açıkladı: 2000 yılından beri ilk defa ters dolarizasyonla karşı karşıyayız
NBA'de Suns, Hornets'ı uzatmada yendi
Yorumlar