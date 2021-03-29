Elazığ'da eski hastanenin trafosuna giren hırsızlık şüphelisi akıma kapılıp öldü
ELAZIĞ'da eski devlet hastanesinin trafo merkezine hırsızlık için giren şahıs, elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti.Abone ol
Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki boşaltılan eski devlet hastanesi binasında meydana geldi. İddiaya göre, Cihan K., binadaki kabloları çalmak için pencereden içeriği girdiği sırada elektrik akımına kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Cihan K.’nin cansız bedeni otopsi için ambulansla hastane morguna götürüldü.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Cihan K.’nin kabloları çalmak için yanında çeşitli aletler getirdiğini belirledi.