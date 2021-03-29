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Yılmaz Vural Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

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Sezona Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile başlayan Dadaşlar, Özdilek yönetiminde çıktığı 10 müsabakadan 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde edince deneyimli çalıştırıcı ile ayrılık kararı alındı.

Süper Lig’in 11. haftasında Özdilek’ten boşalan koltuğa Teknik Direktör Hüseyin Çimşir getirildi. Çimşir’in, BB Erzurumspor kariyeri ise uzun sürmedi. Çimşir, mavi-beyazlı ekiple sadece 3 maça çıktı ve 3 mağlubiyet alınca genç teknik adamın görevine son verildi. Ligin 15. haftasında ise takımın başına tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal geldi.

Mesut Bakkal yönetiminde 16 lig müsabakasında boy gösteren Erzurum temsilcisi, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 4 galibiyet alabildi. Küme düşme hattından bir türlü kurtulamayan BB Erzurumspor’a Mesut Bakkal da çözüm bulamadı. Antalyaspor deplasmanından alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi.

Son olarak Erzurumspor'un emanet edildiği İsmail Kartal ise milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te takımla birlikte kampa girdi. Kartal, kamp bitiminde sürpriz şekilde istifasını yönetime sundu.

Bu sezon 5. kez hoca arayışına giren Dadaşlar, deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile el sıkıştı. BB Erzurumspor’un gün içerisinde Vural ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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