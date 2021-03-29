Irina Morozyuk: Türk dizilerinde rol almak isterim

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Morozyuk'un eşi Irina, Türkiye'de dizilerde oyunculuk yapmak istediğini dile getirdi.

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Süper Lig'de milli maç arasında çalışmalarına devam eden Çaykur Rizespor'da takımın önemli isimlerinden Mykola Morozyuk, FutbolArena'ya özel röportaj verdi. Selim Denizalp'e konuşan Morozyuk, Bülent Uygun sonrası takımda yaşanan değişimi anlattı. Mykola Morozyuk'un eşi Irina da Türkiye'de dizilerde oyunculuk yapmak istediğini dile getirdi.

"Hedefimiz orta sıraların üstü"

''Hedefimiz orta sıraların üstü'' diyen Mykola Morozyuk, "Açıkçası bu sezon kolay geçmiyor. Biraz zorlanıyoruz ama yeni hocamızla birlikte kalan maçlarda iyi performans sergileyerek ligi iyi bir noktada bitirmek istiyoruz. Hedefimiz orta sıraların üstü. Kendimi ülkemdeymiş gibi hissediyorum. Rize'deki insanları ve kulüpte çalışanları çok benimsiyorum. Benim kalbim Rize'de. Burada çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Hoca değişikliklerine alıştım"

Hoca değişikliklerine alıştığını belirten Mykola Morozyuk, ''Bir takımda işler iyi gitmediği zaman genelde hoca değiştiriliyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız da bunu yapmanız gerekiyor. Genelde bunun bedelini hocalar ödüyor ama ben buna alışmış durumdayım. Bülent Uygun hocamız geldiğinden beri birçok şey değişti. Öncelikle kafalarımızı değiştirdi. Takımda ciddi bir özgüven kaybı vardı. Hocamız bize ilk olarak bu özgüveni kazandırdı. Burayı da buradaki insanları da çok seviyorum. Futbolu bıraktıktan sonra Rizespor'un bana ihtiyacı olursa seve seve görev alırım.'' dedi.

"Eşimin Rize'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorum''

Mykola Morozyuk'un eşi Irina ise şu ifadeleri kullandı; "Eşimin Rize'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorum. O mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Futbol oynamaktan zevk alıyor. Buraya geldikten sonra kendini yeniden doğmuş gibi hissetti.

''Türk dizilerinde rol almak isterim''

Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Tanınıyor olmak da beni mutlu ediyor. Çok fazla pozitif mesajlar alıyorum. Buradaki insanları çok seviyorum ama hepsini değil. Bazı insanların attığı mesajları da görmezden geliyorum. Herhangi bir teklif olmadı ama Türk dizilerinde rol almak isterim."