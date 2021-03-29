Düzce'de intihar: 26 yaşındaki genç kendisini doğalgaz borusuna astı

DÜZCE'de sabah saatlerinde intihar olayı meydana geldi. Kendisini iple doğalgaz borusuna asan 26 yaşındaki genç ağır yaralı hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay Düzce’nin Camikebir Mahallesi Alemdar Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mertcan Üstünce isimli genç doğalgaz borusuna bağladığı iple canına kıymak istedi.

Yakınları tarafından fark edilen ve ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 26 yaşındaki Mertcan Üstünce, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.