BIST 1.395
DOLAR 8,15
EURO 9,60
ALTIN 451,05
HABER /  YEREL
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Düzce'de intihar: 26 yaşındaki genç kendisini doğalgaz borusuna astı

DÜZCE'de sabah saatlerinde intihar olayı meydana geldi. Kendisini iple doğalgaz borusuna asan 26 yaşındaki genç ağır yaralı hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay Düzce’nin Camikebir Mahallesi Alemdar Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mertcan Üstünce isimli genç doğalgaz borusuna bağladığı iple canına kıymak istedi.

Yakınları tarafından fark edilen ve ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 26 yaşındaki Mertcan Üstünce, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist öldürüldü! MSB açıkladı
Kocaeli'de korkunç olay! Oğlunu, gelinini ve 2 torununu bıçakladı
Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var
DSÖ’nün Vuhan raporunun taslak metni basına sızdı virüsün bulaşmasıyla ilgili en yüksek ihtimal
Trabzonspor'a İtalyan çelmesi! Menajeri doğruladı
Van'da bir mahalle karantinaya alındı! Vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Emre Belözoğlu'ndan son 10 haftada farklı Fenerbahçe
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
Suudi Veliaht Prens Selman, 'Yeşil Ortadoğu projesi' için Arap liderleri aradı
Yorumlar