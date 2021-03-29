Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

Koronavirüsün birden fazla mutasyona uğraması, vaka sayısında artışa neden oldu. Özellikle Ramazan ayının gelmesi ile vaka sayılarının daha da artabileceği endişe yaratıyor. Peki Ramazan’da tam kapanma uygulanır mı? Ankara Şehir Hastanesi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Vaka sayısının artış göstermesiyle 'tekrar tam kapanma olacak mı?' sorusu sorulmaya devam ediyor. Ankara Şehir Hastanesi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk durum değerlendirmesi yaptı ve Sabah'a yaptığı açıklamada merak edilen tam kapanma konusuna açıklık getirdi. Oğuztürk şunları söyledi:

Vakaların kontrolsüz yükselişindeki sebep, artık kısıtlamaların gevşetilmesi mi, yoksa virüsün mutasyona uğraması mı?



Elbette, esnetilmelerde, vatandaşın eskisi gibi maske, mesafe kurallarına dikkat etmemesi vaka artışına neden oldu. Ama burada mevsimsel etkeni de belirtmemiz gerek. Havaların soğuk olması, vatandaşları açık alanlardan ziyade kapalı alanlara yönlendirdi. Kafe ve restoranlarda doğal olarak, maske takılmıyor. Bu da virüsün bulaş oranını artırdı. Bununla birlikte, özellikle geniş aile yapısında olanlar arasında virüsün yayılma hızı da bu süreçte arttı. Hastanelerden aldığımız verilerde, geniş aile grubu arasında olanların birbirlerine virüs bulaştırma oranının fazla olduğunu görüyoruz.

Öte yandan şehirlerarası dolaşım da virüsün taşınmasında önemli rol oynuyor. Vatandaşların toplu taşımayla şehirlerarası ulaşım yapması, virüsün daha az görüldüğü yerlerde de artışa neden oluyor

Mutasyona uğrayan virüs, artışın önemli nedeni

Bunların dışında mutasyona uğrayan virüsün, vaka artışlarındaki payını da görmezden gelemeyiz. Ülkemizde de artış gösteren mutasyon virüs, maske ve mesafe kurallarının da esnetilmesiyle, vaka artışlarına sebep olmakta.

Türkiye'ye özgü bir mutasyon virüse rastlandı mı?



Evet, Aralık ayında ilk olarak İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı. Ve bu mutasyon virüs birçok ülkeye yayıldı. Bununla beraber başka bölgelerde de virüsün mutasyona uğradığı belirtildi. Brezilya'da da mutasyon virüs tespit edildi ve bu da ülkemizde görüldü. Ancak bu, normal bir durum. Geçtiğimiz süreçte gördüğümüz SARS ve MERS virüslerinde de mutasyona uğradığını gördük. Şu ana kadar Türkiye'de bölgesel bir mutasyona rastlanmadı. Ancak rastlansa dahi bu panik yapılacak bir durum değil. Bu virüsün doğal yapısından kaynaklanan bir durum. Virüs canlılığını korumak için, mutasyona uğramak zorunda.

Bizim burada dikkat etmemiz gereken durum, mutasyona uğrayan virüsün vefat sayılarına etkisi. Evet bir vaka artışı söz konusu, ancak vefat sayılarına baktığımızda, aynı oranda bir artış yok. Ağır hasta ve vefat sayısını gözlemlediğimizde, mutasyona uğrayan virüsün, daha tehlikeli olduğunu söyleyemeyiz.

Ramazan'da tam kapanma olur mu?



Ramazan ayı boyunca, ve Ramazan Bayramı'nda tam kapanmanın, pozitife dönüş yönünde bir etkisi olacağını garanti edemeyiz. Bu süreçte yapılması gereken, vaka sayısının yükseliş içerisinde olduğu bölgelerin yerel yönetimleri, lokal olarak kapanma uygulayabilir. O ili, şehirlerarası ulaşıma kapatabilir. Burada sorumluluk yerel yönetimlerde ve o bölgenin il hıfzıssıhha kurulunda. Artış olan bölgelerin verileri halihazırda mevcut. En azından Ramazan ayında ve bayramda bu artışın önüne geçmek için, o bölgenin yerel yönetimi devreye girebilir ve tedbirlerin seviyesini artırabilir. Bunun dışında ben Ramazan ayında, tamamen bir kapanma olmasını şu an için öngörmüyorum.