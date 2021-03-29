Mancini'nin gözü korktu: Türkler bize sorun çıkaracak

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, ''Fransa, Belçika, Almanya veya Hollanda gibi üst düzey takımlar olmayabilirler ancak yine de bize sorun çıkaracaklardır. Türk futbolunu ve sahip oldukları ruhu iyi biliyorum.'' dedi.

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Bulgaristan'ı 2-0 yenen Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, arka arkaya 6 dış saha maçında gol yemeyerek bir rekora imza attı. Önceki rekor, EURO 68'de takımı şampiyonluğa taşıyan Ferruccio Valcareggi yönetiminde, 1972-1974 arasında oynanan 5 maçta kırılmıştı.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''EURO 2020'deki grubumuzun kolay olmadığını söylediğimde, Türkiye, İsviçre ve hatta Galler ile oynamak zor olduğu için bunu söyledim. Fransa, Belçika, Almanya veya Hollanda gibi üst düzey takımlar olmayabilirler ancak yine de bize sorun çıkaracaklardır. Türk futbolunu ve sahip oldukları ruhu iyi biliyorum.''

15 maçtır iç sahada kaybetmiyor

EURO 2020’deki rakibimiz İtalya, Dünya Kupası elemelerine Kuzey İrlanda galibiyetiyle başladı. Roberto Mancini de ülkesiyle iç sahada 15 maçtır yenilmeyen 3. teknik adam olarak tarihe geçti. Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Mancini, ülkesiyle iç sahadaki yenilmezlik unvanını 15’e çıkarttı. İtalya Milli Takımı’nda Enzo Bearzot ve Lippi’den sonra böyle bir seri yakalayan üçüncü teknik adam olan Mancini, 26 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.