200 kişi alacaklardı! 45 bini üniversite mezunu 52 bin başvuru

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nin operatör şoför, ağır vasıta şoförü, büro elemanı ve park bahçelerde görevlendirmek için 200 işçi alımı için verdiği ilana 45 bini üniversite mezunu toplam 52 bin başvuru yapıldı. Zeydan Karalar, "Bunun altında eziliyoruz" açıklaması yaptı.

Abone ol

Adana Büyükşehir Belediyesi operatör şoför, ağır vasıta şoförü, büro elemanı ve park bahçelerde görevlendirmek için 200 eleman alımı için ilan verdi. İşe alınacak olan 200 eleman için şu ana kadar 52 bin kişinin başvurduğu bildirildi. Başvuranların 45 binin de üniversite mezunu olduğu açıklandı.

"Üniversite mezunlarını hangi işe vereceğiz?"

Başvuruların devam etmesi nedeniyle bu sayının daha da artması beklenirken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şöyle konuştu: 200 eleman alacağız, şu ana kadar 52 bin kişi başvurdu. Bunların yüzde 90'ını da üniversite mezunları oluşturuyor. Mesela kadın, erkek sosyal bilimler mezunu başvuruyor. Bir kere uzmanlık alanları farklı.

Şimdi bu üniversite mezunlarına hangi işi vereceğiz? Onu park bahçelerde mi görevlendireceğiz, ağır vasıta şoförü olarak mı?

"Belediyeler olarak bunun altında eziliyoruz"

"Belediyeler olarak bunun altında eziliyoruz" diyen Karalar, şöyle devam etti: Bu kadar çok üniversite kurulursa ve ona göre iş alanı yaratılmaz ise ülkenin geleceği nokta bu olur. Gençler ne yapsın, çaresiz. Biz de mümkün olduğunca el uzatmaya çalışıyoruz ama bir noktadan sonra tıkanıyor.