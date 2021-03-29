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Mikroçip krizi Ford Otosan'ı da vurdu! Üretime ara veriyor

Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan'dan da üretime ara verme kararı geldi. KAP'a yapılan açıklamada üretimin 1 hafta durdurulacağı bildirildi.

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Otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor.  Tüm dünyada devam eden tedarik krizi ülkemizde de önemli otomotiv fabrikalarının üretimlerini etkiliyor. Oyak Renault ve Tofaş'ın üretime ara vermesinin ardından bugün yapılan açıklamayla Ford Otosan'dan da benzer bir karar geldi. 

NTV'de yer haber haberde yapılan açıklamada yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle Kocaeli fabrikalarındaki üretimin 3 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında durdurulacağı belirtildi. 

Ford Otosan tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir" denildi. 

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