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Ümraniye'de atm'lere kart kopyalama düzeneği yerleştiren şüpheli yakalandı 

Demirören Haber Ajansı

ÜMRANİYE'de ATM cihazlarına yerleştirdiği kart kopyalama düzeneğiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen S.T. isimli kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafında zanlının yapılan sorgusunda aynı düzenekle Ümraniye'de 5 ATM'den gerçekleşen olayın faili olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ümraniye Atatürk Caddesi'nde bulunan bir ATM üzerinde bankamatik kartlarını kurduğu düzenekle kopyalayıp vatandaşları dolandırdığı tespit edilen S.T. isimli kişi yakalandı.

Polis ekiplerinin Ümraniye'de başlattığı çalışmalar kapsamında, 26 Mart Cuma günü Atatürk Caddesi'nde bulunan bir bankaya ait ATM'yi takibe aldı. Aynı gün saat 18.30 sıralarında ATM'ye bir kişinin geldiği ve düzeneği söktüğünü fark eden ekipler, düzeneği söken S.T.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. 

5 FARKLI ATM'YE KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ

Öte yandan, yakalanan S.T.'nin polisteki sorgulamasında 2021 yılı içerisinde yine Ümraniye'nin 5 farklı noktasında bulunan ATM'lere, kart kopyalama düzeneği kurduğunu ve bu düzenekle vatandaşların kartlarını kopyalayıp dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişi olduğu ortaya çıktı. S.T. 27 Mart tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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