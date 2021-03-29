Gaziantep'ten çıktı 1 oyun hayatını değiştirdi! Binlerce dolar kazandı

GAZİANTEP'te Tenet Games’in geliştirdiği Get Rich! 3D sanal marketlerde 5 milyon kez indirilecek büyük bir başarı elde etti.

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Get Rich 3D isimli mobil video oyunu; araba yarışı konsepti, tekniği ve tasarımıyla önemli bir popülarite yakalayarak başta Amerika ve Avrupa olmak üzere 170 ülkede oynanıyor. Çıkış tarihi üzerinden 3 ay gibi kısa bir sürede bu başarıya ulaşan oyun 15 ülkede en çok indirilen ilk beş oyundan birisi olma başarısını gösterdi. Firmanın kurucusu Murat Kul, katıldığı Supersonic Superstars yarışmasında büyük ödüle layık görülen üç oyundan ilki olarak 75 bin dolarlık (603 bin TL) büyük ödülü kazandı.



Murat Kul, simülasyon türünde oyunların online marketlerde yayınlanan listelerde kolaylıkla üst sıralara yerleştiğini belirterek, “Ülkemiz dijital oyunlar konusunda yüksek bir potansiyele sahip. Bende oyun sektöründeki gelişmeleri ve trendler sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Simülasyon türünde oyun yapmaya karar verince, gördüğüm videoları gözden geçirmeye başladım. Çok fazla online finans uygulaması reklamına denk geldiğimi fark ettim ve bunun doğasında bir hyper casual oyun olduğuna tanık oldum. Kısa dönemde yeni bir oyun daha düşünüyorum” dedi.



"Destek oluyoruz"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversite bünyesinde teknoloji ve inovasyon alanında önemli çalışmaları hayata geçirmenin yanı sıra üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde genç girişimcilere de destek oluyoruz” diye konuştu.