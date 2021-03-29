Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye Kürşat Ayvatoğlu uyarıları!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti'ye, gündeme oturan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili öneri ve uyarılarda bulundu.

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, eski AK Parti Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin çıkması üzerine AK Parti'ye uyarı ve öneride bulundu.

Gazetesindeki köşesinden uyarıları ve önerilerini sıralayan Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu elemanla ilgili olarak...

AK Parti’nin süratle atması gereken beş adet adım var:

ADIM BİR: Bu elemanın AK Parti Genel Merkezi’nde işe alınmasına kimler aracılık etmiştir? Bir yıl önce bu iş nasıl gerçekleşmiştir? Konu enine boyuna araştırılmalıdır. Ve özeleştiri yapılmalıdır.

ADIM İKİ: Kokain kullanan ve kokain temin eden bir adamın AK Parti Genel Merkezi’ne kadar sokulabilmesi nasıl mümkün olmuştur? Boşluk nerededir? Sorunun cevabı bulunmalı ve bu tür boşluklara yer verilmemelidir.

ADIM ÜÇ: Kokain kullanmak suçlaması yeterince ağır bir suçlamayken... Bu eleman, şimdi de kokain temin etme iddiasıyla karşı karşıyadır. AK Parti Genel Merkezi, bu elemanın üzerine hukuki yoldan gidilmesinin takipçisi olmalıdır.

ADIM DÖRT: Bu elemanın lüks ve şatafat içinde nasıl yaşadığı konusu da çok önemlidir. AK Parti, bu konunun üzerine de titizlikle gitmelidir. Bu elemanın, bu şatafatının kaynağı bulunmalıdır.

ADIM BEŞ: Bu elemanın lüks ve şatafatının kaynağı, eskiden çalıştığı yerel yönetim midir? Bu sorunun üzerine gidilmeli. İşin kaynağı ortaya çıkarılmalı. Şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı. Ve suç duyurusunda bulunulmalı."