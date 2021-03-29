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İzmir'de 'oğlun odun aldı' deyip yaşlı kadına kabusu yaşattılar! Yakayı ele verdiler

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de 'oğlun odun aldı' yalanıyla yaşlı kadını gasp eden 3 zanlı yakayı ele verdi.

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Olay, Menderes ilçesi Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Fadime Kopacak’ın evine; Y.D., F.D. ve R.K. isimli 3 şahıs kasasında odunların bulunduğu bir kamyonetle geldi. Odunların oğlu tarafından sipariş edildiğini ileri süren şahıslar, "Oğlun Cevdet Kopacak odun aldı, parasını sizin ödeyeceğinizi söyledi" diyerek yaşlı kadından para istedi.

Yaşlı kadın para vermek amacıyla evine girdiği esnada 3 şahıs, harekete geçerek yaşlı kadının evine girdi. Yaşlı kadın şahısları evinden çıkması için uyarsa da uyarılara aldırış etmeyen şahıslar, yaşlı kadının çantasında bulunan bir miktar parayı ve 1 adet çeyrek altını zorla aldıktan sonra kadını itekleyerek geldikleri kamyonetle kaçtı.


Gözaltına alındılar
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek şahısların kaçtığı istikamette bulunan Küner Kavşağı'nda yolu kapatarak şüpheli kamyoneti durdurdu. Araç üzerinde arama yapan ekipler, şahısların gasp ettiği 2 bin 900 TL nakit paraya ve 1 adet çeyrek altına el koyarken, zanlılar gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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