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Gaziantep'te sokakta oyun oynuyordu! 2 yaşındaki Ayşe Naz feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te 2 yaşındaki Ayşe Naz Güçyetmez sokakta oyun oynarken otomobil çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

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Kaza, öğle saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur K. yönetimindeki 02 FK 919 plakalı otomobil, virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce aydınlatma direğine ardından da sokakta oynayan Ayşe Naz Güçyetmez'e çarptı. Duvara çarparak duran otomobilin altında kalan küçük Ayşe Naz'ı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe Naz, ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Ayşe Naz Güçyetmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Küçük Ayşe Naz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Uğur K. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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