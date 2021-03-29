Galatasaray'da iç transferde 3 imza birden! Fatih Terim'in sağ koluna büyük jest

Geçtiğimiz günlerde Fernando Muslera ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da iç transfer devam edecek. Sarı-kırmızılılar, iç transfer 3 isimle daha sözleşme yenileyecek.

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Galatasaray'da seçimli genel kurul öncesi yönetimden Arda Turan'a jest. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, yönetim tecrübeli futbolcu 4 maçta daha ilk 11'de oynamasa bile tecrübeli futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalayacak. Stoperler Marcao ve Luyindama ile de üçer yıllık mukaveleye imza atılacak.

Opsiyon devre dışı

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in sağ kolu olarak bilinen ve gerek saha içi gerek saha dışında hocasına yardımcı olan Arda için sezon başında yapılan opsiyon kriterinin devreye girmesini dikkate almayacak. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Muslera'dan sonra takımın diğer kaptanı Arda Turan ile sezon bitimi beklenmeden 1 yıllık kontrat yapılacak. Arda Turan bu sezon ligde görev aldığı 24 maçta 3 gol ve 2 asist üretti.

Marcao ile Luyindama'ya yeni sözleşme

Marcao ile Luyindama'nın sözleşmeleri uzatılırken ikilin ücretlerine de iyileştirme yapılacak. Marcao yıllık 850 bin Euro, Luyindama ise 1 milyon 50 bin Euro ücret alırken yapılacak yeni kontratlarla birlikte bu futbolcuların maaşının aynı seviyeye getireleceği öğrenildi.

Hem Marcao hem de Luyindama'nın yıllık ücretinin 1.3-1.4 milyon Euro bandında olması bekleniyor.