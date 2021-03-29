Ozan Tufan’ın sırrı ortaya çıktı! Erol Bulut detayı bomba

Ozan Tufan’ın Norveç maçındaki süper performansının sırrı ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra 2 gol birden attı.

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Bu sezon Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Erol Bulut da onun duygu dünyasını çözemeyen teknik adamlar arasına adını yazdırdı. Sezonun açılış maçı olan Rize deplasmanında yedek soyunduğu için ağlamaklı olsa da takımı 3 puanı alınca dönüş uçağında arkadaşlarıyla şarkılar söylüyor, şakalar yapıyordu. Aslında içi ağlıyordu Ozan’ın. Tam o sırada FB TV muhabiri ona mikrofon uzattı. Bir anda gözleri doluverdi, dudakları titredi ve tatlı sert bir sitemle mikrofonu geri çevirdi. Çünkü yedekti, çünkü hocası onu küstürmüştü ve yeniden inişe geçebilirdi.

Erol Bulut gidince coştu

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe’de Trabzonspor maçından önce başlayan Caner Erkin krizinden Ozan Tufan da nasibini almış, bir anda yedek kalmıştı. Tam 6 maç sürdü yedek kulübesi ızdırabı. Beşiktaş derbisinde oyuna girdi, şampiyonluk hayallerinin uçup gitmesini harika bir golle durdurdu. Hemen ardından milli takıma gitti ve burada Erol Bulut’un görevden alındığı haberi geldi. Hollanda karşısında sahada basmadık yer bırakmadı, Norveç karşısında tam anlamıyla coştu, iki şahane gol atarak resital yaptı.

31 Mart Çarşamba günü evleniyor

Öte yandan 2015 yılından beri Fenerbahçe’de top koşturan, önceki gün milli maçta Norveç’e iki gol atarak herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat’la 31 Mart Çarşamba günü evleniyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la yine Ali Başkan’ın şahitliğinde evlenecek. Çırağan Sarayı’nda kıyılacak nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak.

Ali Koç'la birlikte istemeye gitmişti

2 yıldır birlikte olduğu Rojin Haspolat’ı geçtiğimiz ağustos ayında Ali Koç’un desteğiyle babasından istemeye giden Ozan Tufan, yaklaşık 1 yıldır nişanlısıyla evlilik hazırlığı yapıyordu. Hazırlıklarını tamamlayan çift, büyük gün olarak 31 Mart tarihini seçti. Çift, pandemi kuralları gereği görkemli bir düğün yerine küçük bir merasimle dünya evine girecek.

En büyük destekçisi

Ozan Tufan’ın kariyerindeki en büyük destekçisi, nişanlısı Rojin Haspolat. Yıldız futbolcunun her maçını takip eden Haspolat, önceki gün oynanan Türkiye-Norveç maçında yaptığı paylaşımlarla da hem milli takıma hem de Tufan’a övgüler yağdırdı.