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Muğla'da motosiklet üzerinde uçuruma yuvarlanan genç çifti ölüm ayırdı

MUĞLA'da motosikletin uçuruma yuvarlandığı kazada, sürücü Çağrı Düdükçü (24) hayatını kaybederken eşi Ebru Düdükçü (21) ağır yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Milas ilçesi Kargıcak Mahallesi Labranda mevkiinde meydana geldi. Çağrı Düdükçü yönetimindeki 48 RY 303 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Çağrı Düdükçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Arkasında oturan eşi Ebru Düdükçü ise yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Esma Düdükçü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan çiftin 1 çocuklarının olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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