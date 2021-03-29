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Çin'den Kore'den İzmir'e sipariş yağdı! Türkler yemiyor maskesi bile yapılıyor

Demirören Haber Ajansı
Çin'den Kore'den İzmir'e sipariş yağdı! Türkler yemiyor maskesi bile yapılıyor

Çin ve Kore başta olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri İzmir'den holothuroidea sipariş etti.

Çin'den Kore'den İzmir'e sipariş yağdı! Türkler yemiyor maskesi bile yapılıyor

İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, İzmir'den Çin'e yapılan ihracattan bahsetti. Çakan, Çinlilerin, mutfaklarının vazgeçilmezi deniz patlıcanını ( holothuroidea) Türkiye'den ihraç ettiklerini söyledi.

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Çin'den Kore'den İzmir'e sipariş yağdı! Türkler yemiyor maskesi bile yapılıyor

Çakan, Ege ve Akdeniz’in dip sularından çıkartılan deniz patlıcanına Uzakdoğu ülkelerinden yoğun talep gördüğünü açıkladı.

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Çin'den Kore'den İzmir'e sipariş yağdı! Türkler yemiyor maskesi bile yapılıyor

Çakan, Çin ve Kore mutfağının sevilen ürünlerinden deniz patlıcanı ihracının ülke ekonomisine 30 milyon dolar civarında gelir getirdiğini belirtti. 

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Çin'den Kore'den İzmir'e sipariş yağdı! Türkler yemiyor maskesi bile yapılıyor

Çakan, Çinlilerin deniz patlıcanını besin maddesi dışında çeşitli anlarda kullandıklarını söyledi.

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