MEB açıkladı! Kalıcı uzaktan eğitimin tüm detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs salgını atlatılsa dahi pandemi sonrasında uzaktan eğitimin bir şekilde hayatımızda olmaya devam edeceğini ve EBA üzerinden yayınlar ile uzaktan eğitim materyallerininn kullanılacağını açıklamıştı. Sürecin tüm ayrıntıları belli oldu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemi sonrası eğitim sisteminde uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olarak kullanılacağı hibrit bir eğitim modelinden bahsetmişti. Sabah, eğitim müfredatında reform niteliğindeki çalışmaların detaylarına ulaştı. Buna göre dünyada 'Flipped Learning' olarak bilinen 'Ters yüz' eğitim modeliyle ezberci sistemden uzaklaşılarak öğrencinin problem çözme ve eleştirel düşünmesini teşvik eden sistem uygulanacak.



Anlatım EBA'DA uygulama sınıfta

Yeni modelle dersin anlatım kısmı dijital ortama uygulama kısmı ise sınıf içine taşınacak. Öğrenciler EBA aracılığıyla öğrenecekleri konuyu çalışıp ön hazırlık yaparak derse gelecek. EBA'dan işlenilen derse ilişkin sorular çıkarılarak sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde beyin fırtınası yapılacak ve ders konuları içselleştirilerek öğrenme daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

Eleştirel düşünme becerisi kazandırılacak

Konuların derinlemesine analiz edileceği yeni model, öğrencilerin analiz etme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirecek. Bu sayede öğretmenler de eğitim programını öğrencilerin konuya yatkınlığına ve ilgi düzeylerine göre uyarlama şansı elde edecek. Öğrenciler eşzamanlı olarak öğretmenlerinden geri bildirim de alabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA TV ve uzaktan eğitim ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı: "TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7'si TRT-EBA Lise'de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor.

Ara tatil yok

Bakan Selçuk açıklamasında ara tatil hakkında da bilgi verdi. Okulların kapanış tarihi ve nisan ara tatili hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.

Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.' diye konuştu.