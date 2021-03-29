Ayak mantarına ne iyi gelir nasıl geçer ayak mantarı spreyini deneyin!

Ayak mantarı ayaklarda kaşıntı, soyulma, kızarıklık gibi yaşamı olumsuz yönde etkileyen şikayetlere neden oluyor. Ayak mantarından mantar önleyici spreylerle kurtulmanız mümkün!

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Ayak mantarı sık karşılaşılan ve bulaşıcı bir deri hastalığı. Ayak mantarı kişide kaşıntı, kızarıklık, soyulma, yanma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Oldukça can sıkıcı bir sorun olan ayak mantarını alacağınız önlemlerle ve ilaç tedavisiyle engelleyebilirsiniz. İşte ayak mantarıyla ilgili merak edilen tüm bilgiler...

Ayak mantarı nedir?

Ayaklarda kaşıntı ve parlak kırmızı döküntülere neden olan bir mantar enfeksiyonudur. Soyulma, kızarıklık, kaşınma, yanma, su toplama ve yaralara neden olur. Ayak mantar enfeksiyonu sık görülen ve aynı zamanda bulaşıcı olan bir deri hastalığıdır. En sık genç ve erişkin erkeklerde rastlanılan bu durum, kadınlarda ve 12 yaş altı çocuklarda da görülebilmektedir.

Ayak mantarını tetikleyici faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz;

- Nemli ve sıcak ortamlar

- Duştan sonra ayakları kurutmamak

- Sıkı, kapalı ayakkabı giymek

- Halka açık havuzlarda ve soyunma odalarında koruyucu ayakkabı giyilmemesi

- Kuaför salonlarında ortak kullanılan pedikür seti gibi araçlar

- Bağışıklığın düşük olması

- Diyabetli kişiler

Ayak mantarı tedavisi:

İleri dönem mantar enfeksiyonlarındaysa, krem tedavisinde kesin bir sonuç alınamayabilir. Bu vakalarda ağızdan alınan mantar ilaçları önerilebilir. Tırnak tutulumu durumunda tedavi güçleşmekte ve en az 3 ay mantar öldürücü ilaç ve 1 yıl tırnak cilası kullanılması gerekmektedir.

Mantar enfeksiyonunu önlemek için yapılması gerekenler:

- Ayakların günlük olarak bakımının yapılması

- Spor merkezlerinde, evde ya da ortak kullanım alanlarında ıslak zeminlere çıplak ayak ile basılmaması

- Ortak terlik ve havlu kullanılmaması

- Duş aldıktan sonra ayakların çok iyi kurutulması

- Özellikle yaz aylarında uzun süre boyunca sıkı ayakkabı giyilmemesi

- Sık örülü pamuklu ve ter çeken çoraplar giyilmesi

- Çorapların günlük değiştirilmesi

- Pedikür setinin kişiye özel olması,

- Ayak ve ayakkabılara günlük mantar önleyici pudra spreyler sıkılması.