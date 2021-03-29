7. Olağan Büyük Kongreye katılmıştı! AK Parti Kayseri milletvekili İsmail Tamer Covid-19'a yakalandı
Geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti kongresine katılan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, corona virüsüne yakalandığını duyurdu.Abone ol
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tamer, “Bugünkü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesinde yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirmişti. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden genel başkanlığa seçildiği kongreye 81 ilden binlerce partili, STK temsilcileri ve davetliler katılmıştı. Kongreye Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de katılmıştı.