İzmir'de hamileyken katledilmişti! Sezen'in yürek sızlatan vasiyeti ortaya çıktı

İzmir'de hamileyken katledilmişti! Sezen'in yürek sızlatan vasiyeti ortaya çıktı
Dün İzmir'de imam nikahlı eşi tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki Sezen Ü.'nün yürek burkan vasiyeti ortaya çıktı.
İzmir’in Konak ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Güney Mahallesi 1158 sokakta meydana gelen olayda Anıl Y. isimli şahıs, 2 aydır ayrı yaşadığı ve imam nikahlı eşi olduğu öğrenilen 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ü.’yü bıçaklayarak öldürdü. Anıl Y., ekipler tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
'Sokakta öldürdü'
Sezen Ü.’nün cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgundan ailesi tarafından teslim alındı. Ü., kızının şahıs tarafından darp edildikten sonra darp raporu alarak şikayette bulunduğunu, bir süredir kendisiyle kaldığını ancak Anıl Y.’nin kızını sokakta öldürdüğünü söyledi.
“Şikayetçi olmuştuk”
Baba Serdar Ü., şunları söyledi:
“Benim kızım sağlık meslek lisesine gidiyordu. Okuyan bir kızdı. Adamın, kızımın ırzına geçtiğinden haberim yoktu. Kızımı ona vermeyecektim. ‘Önemli değil, sen okulunu bitir. 18 yaşından sonra istediğinle evlen’ dedim. Evlenecek yaşta değildi. ‘Ben bu şekilde gezemem’ deyip evlenmek istedi. Zaten sürekli tartışıyorlardı. Kızı evden dışarı salmıyordu. Kaynanası, kaynatası hepsi bir yerde yaşıyordu. Kızım sıkılmış, ‘babama gideceğim’ deyince kızımı dövmüş. Ben de kızımı geri aldım. İki gözü de mordu. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Adamı tutuklamadılar. Benim kızım öldü.
'İçeri atsalardı kızım şu anda yaşıyor olacaktı'
Adamı içeri atsalardı kızım şu anda yaşıyor olacaktı. Adamı içeriye atsalardı kızımın yaşamasına yeterdi. Belki akıllanırdı. Tehdit mesajları hala duruyor. Bu adamın aynı suçtan sabıkası var. Eskiden nişanlı olduğu kızın fotoğraflarını çekip sağa sola atacağım diye tehdit etmiş, bundan mahkemesi bile var. Kızım devamlı takip altındaydı. Ablasına giderken tutup arsaya sokup öldürmüş. 2-3 ay sonra da kızımı öldürdü.”