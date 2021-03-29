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Haaland için gönderdiler Uğurcan Çakır'a hayran kaldılar

İngiliz The Express gazetesinin haberine göre; Liverpool izleme komitesi Norveç-Türkiye maçında Erling Haaland için gözlemci gönderdi. Ancak gözlemciler, A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Uğurcan Çakır'dan daha çok etkilendiler.

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Liverpool, Erling Haaland'ı izlemeleri için Norveç - Türkiye maçına gözlemci gönderdi. Ancak gözlemciler, Dortmund'lu yıldızına gol izni vermeyen kaleci Uğurcan Çakır'dan daha çok etkilendiler. 

Erling Haaland, bu sezon 31 maçta 33 gol kaydederken; önde gelen kulüplerle ismi anılmaya başlandı. Liverpool yetkilileri 20 yaşındaki golcü ismi renklerine katmak istiyor. Bunun için de oyuncuyu izlemek için Norveç-Türkiye maçına gözlemci gönderdiler. Ancak gözlemciler, daha önce de kulüple anılan Uğurcan Çakır'dan etkilendi. 24 yaşındaki file bekçisi, Liverpool'un transfer planlarına girdi.

Yaz transfer döneminde ismi Chelsea ile de anılan Uğurcan Çakır'ın adaya transferi gerçekleşmemiş, Chelsea de Edouard Mendy'yi renklerine katmıştı. 

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