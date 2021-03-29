Beşiktaş'ta 2 isim yolcu! Fransa'dan sürpriz orta saha

Siyah-Beyazlılar, Monaco forması giyen orta saha oyuncusu ile temasa geçerken, Sergen Yalçın da 2 ismin biletini kesti.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sezon sonunda takımdan ayrılacak ve Mensah'ın opsiyonu kullanılmayacak. Ayrıca Atiba'nın da ilerleyen yaşı nedeniyle durumu belirsiz. Bu sebeplerden dolayı Siyah-Beyazlılar, orta sahanın merkezine bir yerli, bir de yabancı takviyesi yapmayı planlıyor.

Kartal'ın temasa geçtiği ilk isim ise Monaco ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Youssef Ait Bennasser oldu. Yapılan ön görüşmede 24 yaşındaki Faslı futbolcudan olumlu geri dönüş alındı. Ancak transferde aceleci olmak istemeyen Beşiktaş, pazarlıkları önümüzdeki aylara taşımayı düşünüyor.

Yaz döneminde bütçe limitlerinin içerisinde kalmayı ve maliyetleri uygun isimleri kadroya kazandırmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu sezon kulübede fazla forma bulamayan isimlerin durumunu da değerlendirecek.

Monaco'nun 3 milyon Euro bonservis ödediği ve geçen sezon Bordeaux'ya kiraladığı Bennasser, en son 16 Ocak 2020'de Pau ile oynanan Fransa Kupası maçında forma giydi. Uzun süredir oynamaması ise akıllarda soru işareti oluşturuyor.

İlk isim Mensah

Beşiktaş, büyük umutlarla kadrosuna kattığı Gökhan Töre ve Bernard Mensah'ı elden çıkarmaya hazırlanıyor. Kayserispor'dan 500 bin Euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile transfer ettiği Mensah, 28 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistle oynadı. İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha, son olarak 31 Ocak'ta oynanan Trabzonspor maçında ilk 11'de yer almıştı.

Cezalı ve izinli olduğu iki karşılaşma dışında 8 resmi maçta yedek kulübesinde oturan Mensah için yüksek bonservis yükünün altına girilmeyecek.

Töre'de opsiyon kullanılmayacak

Kartal'ın bonservissiz transfer ettiği Gökhan Töre ise sakatlıklardan dolayı bir türlü dikiş tutturamadı. Sadece 12 karşılaşmada oynayıp, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, Töre ile sezon başında, 4.5 milyon TL artı 100 bin TL maç başı ücretten yaptığı 1+1 yıllık sözleşmedeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.